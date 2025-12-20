П ортугалският Порто направи изненадващ трансфер. Договор с тима подписа бразилският ветеран Тиаго Силва, който идва като свободен агент. 41-годишният защитник се завръща в португалския гранд след 20 години, като в предишния си престой през сезон 2004-05 игра само за дублиращия тим.

Силва напусна Флуминензе и искаше да се върне в Европа, за да си осигури място в състава на Бразилия за световното първенство през лятото. В последните дни около неговото бъдеще имаше много спекулации. Очакваше се той да се завърне във Висшата лига, а кандидатите за него бяха няколко тима от Лондон, където живее семейството му. В Италия пък го свързваха с трансфер в Милан. Вместо това обаче, защитникът реши да подпише с Порто.

Тиаго Силва е един от най-успешните бразилски футболисти през този век. Той е шампион на Италия с Милан през 2011 г., седемкратен шампион на Франция с ПСЖ, а с Челси спечели Шампионската лига през 2021 г., както и световната клубна титла. С националния отбор на Бразилия Силва спечели Копа Америка през 2019 и Купата на конфедерациите през 2013 г.

В кариерата си той е играл още за Жувентуд, Динамо Москва и два пъти за Флуминензе, с който има Купа на Бразилия.