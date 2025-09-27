Х ари Кейн вече има 100 гола като футболист на Байерн, с което постави рекорд във футбола през този век. Английският национал отбеляза две попадения за успеха на Байерн с 4:0 срещу Вердер Бремен в Бундеслигата

Кейн стана футболистът, стигнал най-бързо до 100 гола в големите пет първенства в Европа през 21 век. Той е с трицифрен брой попадения само след 104 мача. Кейн подобри постижението на Ерлинг Халанд и Кристиано Роналдо, които имаха нужда от 105 мача, за да вкарат 100 гола съответно за Манчестър Сити и Реал Мадрид.

Кейн стана 19-ият футболист в историята на Байерн с поне 100 гола.

„Знаех за този рекорд. Беше трудно да не видя или чуя нищо за него. Да, голям е. Да вкараш 100 гола за който и да е клуб е невероятно постижение. А когато е клуб като Байерн, е още по-специално. А да го направиш за рекордно време, с един мач по-бързо от страхотни играчи – Роналдо е един от най-добрите в историята, Холанд е тръгнал по пътя да стане велик. Това са постижения, към които мога да гледам, когато остарея, но сега просто им се радвам“, каза Кейн.

Той има договор с Байерн до края на следващия сезон, а треньорът на баварците Венсан Компани отхвърли въпрос дали англичанинът ще търси връщане във Висшата лига догодина.

„Това не е тема за нас. Не я обсъждаме, няма нужда да я обсъждаме. Това, което показва сега, е начинът, по който се чувства. Сега имаше още един хубав момент“, каза Компани.

32-годишният Кейн започна ударно новия сезон за Байерн. Той е с 10 гола в 5 мача в Бундеслигата и с общо 15 попадения във всички турнири.