Л удогорец е на изключително престижното 13-о място по спечелени точки в евротурнирите за последните 10 сезона показва статистиката на УЕФА. От сезон 2014/15 до днешни дни разградчани са събрали 131 точки от 47 победи и 37 равенства. От сайта уточняват, че се дават 3 точки на победи и една за равенство, независимо дали става дума за групова фаза или преки елиминации.

Трябва да се има предвид, че точно преди отчетения период остава изключително силното представяне в групите на Лига Европа, когато „орлите“ излязоха с 5 победи и 1 равенство в шест мача, като впоследствие отстраниха и Лацио преди да отпаднат от Валенсия. Същия брой точки – 131, имат Барселона и Челси. Първи за последните 10 сезона е Реал Мадрид със 169 точки, а с осем по-малко е Байерн.

Лудогорец пък е номер 1 в Европа по един изключително интересен показател – брой изиграни мачове в турнирите. От 2014 година насам разградчани са изиграли цели 137 двубоя в Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите. През последните два сезона Лудогорец изигра по 16 срещи. С шест срещи по-малко е азербайджанският Карабах. За тези 10 сезона разградчани са вкарали 194 попадения, с две повече от Барселона.

Лудогорец е на 41-о място по спечелени точки в историята на Лига Европа. Турнирът стартира през сезон 2009/10 като наследник на Купата на УЕФА, когато Лудогорец още не е в елита на България. „Орлите“ са изиграли 83 срещи във втория по сила турнир на Стария континент, събирайки 77 точки. Първи е безспорният терминатор в турнира Севиля, който от 2009 до днес има пет трофея. Испанците имат 154 точки, а само с две по-малко е друг иберийски тим Виляреал. Трети е отборът от съседна Португалия Брага. На 16-о място точно със 100 изиграни мача е екзекуторът на Левски АЗ Алкмаар.

Още разработки четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

