Н ационалният селекционер на Турция Винченцо Монтела подчерта, че неговият отбор няма да подцени предстоящата световна квалификация срещу България. "Имаме доверие в това, което правим. Нашата работа е да внимаваме, да анализираме, да следим и да се учим, за да предвидим какво ще се случи в мача. Подготвили сме необходимите тактики и върху тях градим подготовката си“, заяви Монтела.

„Знаем, че новият треньор носи позитивна енергия. Това дава допълнителна компактност на отбора. Българските играчи са талантливи и способни, а доколкото си спомням, в първия половин час от двубоя с Грузия създадоха сериозни положения, макар след това да не успяха да ги поддържат“, допълни италианецът.

Той коментира и статистиката в преките двубои между двете страни, която е в полза на България. „Знам, че Турция има 10 загуби и 6 победи срещу България, но искаме да променим тези числа. Начело с мен националният тим вече изживява много нови неща, смятаме, че това може да е едно от тях“, каза Монтела.

