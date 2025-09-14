Р осен Божинов вкара първото си попадение по терените на Белгия, но неговият тим Роял Антверп отстъпи с 1:2 на свой терен на Гент в среща от 7-ия кръг на Пролигата.

20-годишният български национал откри резултата в 36-ата минута с глава, след като засече центриране на Даам Фулон на задна греда. Божинов оползотвори дълго продължил и сериозен натиск на тима си, но в края на първото полувреме гостите, които останаха с 10 души след първия четвърт час, взеха инициативата и имаха късмета да изравнят буквално с последния удар за частта. Разписа се бившето крило на ФК Брюж Михал Шкораш.

Две минути след началото на второто полувреме Матис Самоас обърна хода на мача, вкарвайки за 1:2. Заслугата отново беше на поляка Шкораш, изработил гола.

Божинов получи най-висока оценка от двата отбора – 9,00, при максимална 10.

След 7 кръга, във всички от които нашият е бил на терена, Антверп заема 6-о място с 9 точки, докато Гент е с 8 на 8-ото място и мач по-малко. На върха е Унион Сен Жилоаз, който има 17 точки от 7 срещи.

Божинов пристигна в Белгия от ЦСКА 1948 през юни 2024-та, подписвайки договор до лятото на 2028-а. До момента има 15 мача за първия тим на Антверп и 6 за втория.