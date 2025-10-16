В събота ще се проведе поредното издание на Дер Класикер. Мачът е на „Алианц Арена“ в Мюнхен, а треньорът на Борусия Дормунд Нико Ковач даде специално интервю за www.bundesliga.com.

- Нико, казахте наскоро, че Байерн е фаворит в Дер Класикер. Още ли смятате, че е така?

- Борусия Дортмунд е голям клуб, това трябва да се каже, но Байерн е рекордьор по шампионска титла. Те са отборът с най-много титли. Имат наистина първокласни и скъпи играчи. Ние също имаме много добри футболисти. Вярвам, че сме топ отбор, но Байерн е на друго ниво. Резултатите също го показват и това трябва да се каже. Не искаме да раздуваме нещо, което не съществува. Ние сме добри, но Байерн в момента е по-добър и е най-големият фаворит.

- Треньорът на Байерн Венсан Компани каза, че формата няма значение в Дер Класик. Съгласен ли сте с неговото мнение?

- Да, разбира се. Всеки мач има своя собствена история, а този е много важен. Надявам се, че всички от двата отбора са във форма, за да може наистина да се получи топ сблъсък Много неща могат да се случат в един мач, но не бива да се пренебрегва фактът, че има причина Байерн да е там, където е сега. Те са първи в Шампионската лига и първи в Бундеслигата. Венсан Компани вероятно се опитва да омаловажи малко старта на сезона, но аз съм в бизнеса твърде дълго, за да се хвана на това.

- Като треньор сте били и от двете страни в Дер Класикер. Какви са разликите?

- Не, няма разлики. Независимо от коя страна сте, винаги има напрежение, нервност, а също и очаквания. Знаете точно колко важен е този мач, както за всеки отделен човек, така и за треньора. Ето защо няма разлика, независимо дали сте „черно-жълти“ или преди това сте били в червено.

- Като играч имаше ли моменти, в които нещата отидоха твърде далеч в Класикер?

Това е специален сблъсък, Много е заложено на карта, защото ако постигнеш добър резултат срещу директен конкурент, ефектът ще е огромен и в различни аспекти. Всеки отбор ще се опита да наклони везните в своя страна. Ние ще се опитаме, ще се опита и Байерн. Винаги вярвам, че всичко ще остане в рамките на справедливостта. Разбира се, с ВАР сега е по-трудно да се скрие нещо, което може да е било скрито в миналото. Всичко сега е ясно и видимо и това е хубаво, защото искаме да играем футбол.

- Знаете ли какъв е вашият личен баланс в Дер Класикер?

- Като играл или като треньор? Или като и двете? Добър въпрос.

- Мога да ви помогна – 3 победи, 1 равен и 3 загуби.

- Излиза, че балансът ми е равен. Значи, това е нещо, което трябва да подобря. Надявам се да го направя в Мюнхен в събота. Ако се случи, това ще е изключително позитивен резултат за нас при положение, че Байерн е топ фаворит. Ние също сме в добра серия и ще дадем всичко, за да постигнем нещо в събота.

- Имате ли ваш личен любим момент в дербито?

- Трябва да си помисля. Не мога да отговоря на секундата. Тези мачове винаги са много емоционални. Мисля, че престоящият сблъсък ще е точно такъв.

- Но сигурно е страхотно да си част от това шоу, нали?

- Абсолютно. Всеки играч като малко момче е искал да бъде част от такъв голям мач и да стане герой. Сега аз съм треньор, вече не съм играч, но моите футболисти, както и тези на Байерн, го очакват с нетърпение. Ще видим как ще се развият нещата.

- Кой случка от Дер Класикер ви изплува първо е главата?

- Не участвах лично с случилото се, но вече имаше няколко истории в миналото с Оли Кан в Дортмунд. Добре е също, че тук, в Германия, имаме такъв класически мач. Другите лиги също имат свои собствени класики.

- Как ще анализирате старта на сезона в Бундеслигата.

- Сега е седмият кръг, така че не е минало много време. Следователно все още е сравнително рано да се правят прогнози и генерални оценки. Сравнително близо сме един до друг. С добра игра може би ще успеем да намалим разликата. Ако завърши наравно, оставаме четири точки назад. Мисля, че не само цяла Германия гледа този мач, но и целият свят, и това е точно това, което Бундеслигата иска.

- Защо в този мач винаги се случват повече неща, отколкото в други?

- Всеки мач от Бундеслигата е важен, но това вече е футболен сблъсък на най-високо ниво. Това очевидно са най-добрите клубове в лигата. Ето защо емоцията е по-силна. Мнозина казват, че емоциите винаги трябва да са големи и те са, но тук има и допълнителен заряд, защото 200 телевизионни станции излъчват мача по целия свят. Играем в 19:30 часа под светлината на прожекторите. Така че има много важни фактори, които влизат в игра, и затова има такъв чар и значение.

- Колко важен е директният двубой Хари Кейн - Серу Гираси?

- Трябва да кажем, че и двамата са фантастични играчи. В момента Хари е водещ, но ние, разбира се, се опитваме да тласнем напред и Серу. В момента той е склонен да изработва голове, вместо да ги вкарва сам, но ще започне да бележи отново. Знаем колко важен е Серху за нас. И ако той вкара толкова, колкото и през миналия сезон, със сигурност ще имаме добра компания.

- Кейн ли ключовият играч на Байерн според за вас?

- Да, разбира се, той вкарва головете. Сега прави и асистенции. Това не улеснява нещата, защото има много добри играчи около него. Ясно е, че бихте могли да отделите Олисе или Гнабри, които в момента се представят наистина добре. След това е Луис Диас. Също така в защита имат отлични изпълнители. Ние сме около по-назад в развитието си като тим. Аз съм в Дортмунд от 8 месеца а Венсан кара втори сезон в Байерн. Аз все още го гоня. Преди началото на сезона казах, че разликата между двата тима ще е 25 точки в крайното класиране. Разбира се, ние работим, за да я съкратим, но това е много трудно и не става толкова лесно. Това е нашата цел, фокусираме се върху нас самите.

- Колко далеч сте от постигането на дефанзивна стабилност.

- Мисля, че в момента работим и по двата аспекта на играта и се справяме. Вкарваме много голове, а така се печелят мачове. Това е много важно. Дефанзивната стабилност е също толкова важна. За нея са отговорни не само защитниците или вратарите, а всеки един на терена, като се започне от нападателя. Засега съм доволне, защото това означава, че най-вероятно ще спечелим даден мач, защото в атака сме достатъчно опасни. По този начин подхождат във всички големи отбори.

- Кои са невъзпятите герои на Борусия до този момент от сезона?

- Може да се каже, че всички са такива. Разбира се, аз съм треньорът и трябва да видя цялата картина. Това, което създадохме до момента заедно, е дело на целия отбор. Не можеш да отделяш никого, нито отпред, нито отзад, защото печелим и губим заедно. Това е клише, но то е вярно. И затова искам да поздравя отбора, защото те са го заслужили и сега, разбира се, трябва да продължат да го защитават. Отборът се развива в добра посока. Имаме постоянство, имаме приемственост. Играчите знаят какво очакваме – рутината с и без топката. Само това ни дава шанс да печелим мачове.

- Наскоро казахте, че Джовани Трапатони ви е вдъхновил да станете треньор. Как се случи това?

- Трапатони ми беше треньор в Залцбург. Фантастичен човек, страхотен треньор. С опита и възрастта си, той вече имаше много знания и проницателност. Той казваше, че всяка една точка е ценна. Това негово изказване наистина ми се запечата в паметта.

- Трапатони също каза, че един добър треньор не вижда играта с очите си, а със сърцето си. Прав ли е?

- Да, точно така е. Преживяхме много ситуации заедно с него. Той говори за сърцето, но вероятно става въпрос и за интуицията. Както се казва, трябва да се довериш на интуицията си. Трябва да умееш да чувстваш момента и тогава да вземаш решение.

