Т реньорът на Бенфика Жозе Моуриньо вярва, че е известен с трофеите си, а не с изявленията си. На пресконференция преди мача за Купата на Португалия срещу Фарензе, журналист попита Специалния дали публичните му изявления са част от неговата стратегия или психологически трик. Мнозина възприемат 62-годишния специалист като мениджър, който използва микрофона като оръжие, за да разсейва противниците и да защитава играчите си.

„Извинете, но мисля, че това, което ме направи известност, бяха спечелените от мен титли, а не глупостите, които понякога казвам“, нервира се Моуриньо, напомняйки за двата трофея от Шампионската лига и триумфите в първенствата на четири различни държави.

