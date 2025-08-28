Жозе Моуриньо крачи съкрушен на стадион "Луш" в Лисабон, където воденият от него Фенербахче претърпя поражение от Бенфика.

И при втория си опит да вкара турския колос Фенербахче в групите на Шампионската лига Жозе Моуриньо претърпя провал.

По ирония на съдбата 62-годишният португалец загуби в родината си, при това – от първия отбор, на който е бил старши треньор.

А за да е още по-силна болката за „фенерите”, гола за победата на Бенфика в 35-ата минута вкара турчинът Керем Актюркоглу, който е бивш играч на кръвния враг Галатасарай.

Така след 0:0 край Босфора в първия мач селекцията на Специалния ще играе за Лига Европа.

Ето и останалите резултати за ШЛ от сряда вечер:

Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Унгария) 2:3 (3:1 в първия мач)

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) 1:0 (0:0 в първия мач)

Брюж (Белгия) – Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) 6:0 (3:1 в първия мач)

ФК Копенхаген (Дания) – Базел (Швейцария) 2:0 (1:1 в първия мач)