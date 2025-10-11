С тивън Джерард няма да се завърне като треньор на Рейнджърс, съобщава "Скай Спортс". Той е сложил край на преговорите с шотландския гранд. Джерард бе основен вариант за наследник на уволнения Ръсел Мартин.

Според легендата на Ливърпул обаче моментът не е подходящ за завръщане в Рейнджърс. Разговорите са били положителни, а Джерард е оставил отворена врата за бъдещето.

Джерард води Рейнджърс в периода 2018-2021, като беше начело на тима при спечелването на последната титла в Шотландия през 2021 г.