Г ерманските национали бяха записани от критики представянето за представянето си след първата загуба на Бундестима в историята си при гостуване в световните квалификации по футбол. Отборът на Юлиан Нагелсман падна снощи с 0:2 от Словакия в Братислава в първия кръг от група "А" на европейските пресявки за Мондиал 2026 и прекъсна серията си от 52 гостувания без поражение в световни квалификации по футбол (42 победи и 10 равенства).

Именно това предизвика "Кикер" да определи поражението като "исторически неуспех". "Загубата от Словакия с 0:2 поставя много въпроси. В защита Бундестимът се представи зле, а в нападение липсваше план и идея. Германският отбор беше надигран по всички показатели, сякаш беше на ръчна спирачка и се трябваше да приеме суровата действителност с този резултат", коментира изданието.

"Билд" окачествява представянето на Маншафта като "голям германски провал" и подчертава коментара на капитана Йозуа Кимих, че "ако продължаваме така, ще бъде много трудно да се класираме на Световното първенство". "При поражението с 0:2 в световната квалификация от Словакия преди всичко смайващо впечатление направи драматичният ни провал в дефанзвен план. В защита отборът на Юлиан Нагелсман изглеждаше шокиращо зле и аматьорски през всичките 90 минути", пише таблоидът, като най-сериозни критики се отправят към звездата в отбраната Антонио Рюдигер, който носи определена вина и за двете попадения.

Отбелязва се и "бледата" игра на плеймейкъра Флориан Вирц, който след преминаването си в английския шампион Ливърпул през юли за 125 милиона евро не "впечатлява нито за клуба си, нито за националния тим".

Бившият национал Бастиан Щвайнщайгер също се изказа остро.

"Съжалявам, но нито за минута не вярвах, че можем да победим. Нищо не се получаваше. Определено това е много труден за преглъщане провал. Наистина бяхме зле. Подаванията не вървяха, не успяхме да създадем никавни заплахи за съперника. Увереността ни окончателно изчезна, след като получихме първия гол. Ако искаш да печелиш, трябва да показваш характер. Играчите трябва сами да осъзнаят, че не са се представили добре, но аз не го усетих в тяхното поведение. Националният треньор може да говоря цял ден, но футболистите трябва да го разберат за себе си. В противен случай ще бъде истински късмет, ако се класираме за Световното първенство", смята Швайнщайгер.

Германската национална агенция ДПА отбелязва в коментара си за мача, че националният отбор е имал проблеми във всяко отношение със сериозни затруднения в защита и липса на идеи в нападение.

"Петкратният световен шампион Германия е поставен под ранно напрежение да търси задължителна победа в неделя срещу Северна Ирландия в Кьолн, защото само победителят в групата се класира директно за финалите а Мондиал 2026", пише ДПА и припомня, че Бундестимът никога не е отпадал в световните квалификации, но добавя, че досега също никога не беше губил и като гост в тях.

