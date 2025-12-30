З ащитникът Трент Александър-Арнолд може да напусне Реал Мадрид и да се върне в английската Висша лига, пише Give me Sport. Три клуба на Острова проявяват интерес към него, но между тях не е Ливърпул, откъдето англичанинът се присъедини към "кралете" през лятото. Контузии обаче не му позволиха до този момент да покаже класата, която демонстрира на "Анфийлд".

Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Нюкасъл следят отблизо ситуацията с Трент. Твърди се, че в Реал Мадрид са склонни да се разделят с играча за сума от 40 милиона евро. Ниската му цена е продиктувана от факта, че английският национал пристигна на „Бернабеу“ едва срещу 10,5 млн. евро.

С екипа на „кралете“ десният защитник има едва 8 мача в Ла Лига и три в Шампионската лига, в които записа само една асистенция. Той пропусна много срещи заради контузия в подколянното сухожилие и разкъсване на мускула на бедрото.

