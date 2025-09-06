Р ъководството на Фенербахче търси нов треньор след раздялата с Жозе Моуриньо и основният кандидат за поста е Зинедин Зидан, пишат в Турция.

Очаква се в следващите дни Зизу да започне преговори с гранда от Истанбул, като изданието „Sabah“ стига по-далеч и твърди, че французинът има споразумение с клуба.

На пръв поглед новината изглежда сюреалистично, след като Зидан отряза куп европейски колоси с ясната идея да поеме националния отбор на Франция след Мондиал 2026.

Зизу е без отбор от лятото на 2021 година, като до момента е ръководил само Реал Мадрид (2016-2018, 2019-2021). Ако поеме Фенербахче, той ще се изправи срещу Станимир Стоилов, който води Гьозтепе.

 

Зинедин Зидан Фенербахче