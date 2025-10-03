С елекционерът на Турция – Винченцо Монтела, обяви избраниците си за мачовете с България и Грузия. На 11 октомври южните ни съседи ни гостуват на Националния стадион „Васил Левски“. Три дни по-късно турците приемат Грузия на Хвича Кварацхелия.
В състава на Самолетчето Монтела личат имената на капитана Хакан Чалханоглу, както и на остриетата в предни позиции Кенан Йълдъз от Ювентус и Арда Гюлер от Реал Мадрид.
Състав на Турция:
Вратари: Алтай Байъндър, Берке Йозер, Мерт Гюнок, Угурджан Чакър
Защитници: Абдулкерим Бардакджъ, Чаглар Союнджу, Ерен Елмали, Ферди Кадиоглу, Мерих Демирал, Мерт Мюлдюр, Самет Акайдън, Юсуф Акчичек, Зеки Челик
Халфове: Атакан Каразор, Хакан Чалханоглу, Исмаил Юкшек, Оркюн Кюкчу, Салих Озджан
Нападатели: Арда Гюлер, Баръш Йълмъз, Джан Узун, Дениз Гюл, Ирфан Кахведжъ, Кенан Йълдъз, Керем Актюркоглу, Огуз Айдън, Юнус Акгън