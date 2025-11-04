Ф утболният свят бе потресен от смъртта на 44-годишния босненски треньор Младен Жижович, който почина край тъчлинията по време на мач. Наставникът на Раднички Крагуевац се свлече до скамейката по време на двубоя с Раднички Лучани в 41-ата минута, когато неговият отбор водеше с 2:0 в среща от сръбското първенство. И почина 20 минути по-късно на път за болницата. Според novosti.rs, Жижович се е оплакал от гадене през деня, а по време на мача е получил сърдечен арест.

Шокът и ужасът от смъртта на треньора се засилиха, след като бе разкрит зловещ факт. Жижович има едва два мача за националния отбор на Босна и Херцеговина - срещу Япония и Азербайджан. Във втория той отстъпва мястото си на Йосип Лукачевич, който почина само преди седмица и половина - в същия ден, в който Жижович пое треньорския пост в Раднички.

По-голямата част от кариерата на Жижович преминава в Зрински, а приключва в босненския Радник на 35 години, където започва треньорския си път. След това води Зрински, Слобода, саудитския Ал-Холуд, Борац Чачак преди да поеме Раднички Крагуевац.