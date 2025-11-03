С ръбският, а и световният футбол е скърби! Треньорът на Раднички Крагуевац – Младен Жижович, почина насред мач на отбора. Жижович припадна в 22-ата минута от гостуването на Младост Лучани от 14-ия кръг на сръбската Суперлига. 44-годишният наставник веднага бе качен в линейка и откаран в болница, но въпреки усилията на лекарите, той е починал.
🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında hayatını kaybetti.— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 3, 2025
44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Žižović, tüm müdahalelere rağmen… pic.twitter.com/W3mcBaTQgm
Новината за кончината на Жижович дойде в 41-ата минута от мача, когато съдията прекрати срещата при резултат 2:0 за Раднички. Разбирайки че треньорът им е починал, футболистите и щабът на клуба от Крагуевац се сринаха със сълзи на земята, обзети от дълбока скръб.
От Раднички излязоха със скръбно писмо, в което написаха: „С най-дълбока скръб съобщаваме на обществеността, феновете и спортните приятели, че нашият началник на професионалния щаб, Младен Жижович, почина по време на мача тази вечер между Младост и Раднички 1923 в Лучани. Нашият клуб загуби не само страхотен експерт, но преди всичко добър човек, приятел и спортист, който със своите знания, енергия и благородство остави дълбока следа в сърцата на всички, които го познаваха.
Футболен клуб Раднички 1923 изказва най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които са споделяли любовта към футбола с него.
