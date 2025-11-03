С ръбският, а и световният футбол е скърби! Треньорът на Раднички Крагуевац – Младен Жижович, почина насред мач на отбора. Жижович припадна в 22-ата минута от гостуването на Младост Лучани от 14-ия кръг на сръбската Суперлига. 44-годишният наставник веднага бе качен в линейка и откаран в болница, но въпреки усилията на лекарите, той е починал.

🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında hayatını kaybetti.



44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Žižović, tüm müdahalelere rağmen… pic.twitter.com/W3mcBaTQgm — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 3, 2025

Новината за кончината на Жижович дойде в 41-ата минута от мача, когато съдията прекрати срещата при резултат 2:0 за Раднички. Разбирайки че треньорът им е починал, футболистите и щабът на клуба от Крагуевац се сринаха със сълзи на земята, обзети от дълбока скръб.

От Раднички излязоха със скръбно писмо, в което написаха: „С най-дълбока скръб съобщаваме на обществеността, феновете и спортните приятели, че нашият началник на професионалния щаб, Младен Жижович, почина по време на мача тази вечер между Младост и Раднички 1923 в Лучани. Нашият клуб загуби не само страхотен експерт, но преди всичко добър човек, приятел и спортист, който със своите знания, енергия и благородство остави дълбока следа в сърцата на всички, които го познаваха.

Футболен клуб Раднички 1923 изказва най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които са споделяли любовта към футбола с него.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX