И талианският селекционер на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо „Кико” Бленджини и неговите момчета са треньор и отбор на месец септември на Пресклуб "България".

100% от участвалите в анкетата са избрали вторите в света - прецедент в историята на това гласуване. 29 медии са гласували за септември.

“За мен е чест, благодаря за тази награда, тя означава много. За мен винаги е било много важно да усещам подкрепа от хората, с които работя. Това внимание е важно за мен. Съжалявам, че тук не са играчите, които заслужават този приз, те са основните герои и те са изключително специални за мен и за мен е ценно, че мога да работя с тях”, заяви синьор Бленджини.