П резидентът на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев беше освободен от поста си. Решението беше взето на проведеното Общо събрание на централата, на което присъстваха 33 от общо 36 регистрирани клуба. Ботев беше отстранен с 20 гласа "за" срещу 10 "против", което бележи края на неговия мандат начело на българските щанги.

На мястото му беше избран един от най-великите български щангисти - Асен Златев, който получи 20 гласа "за", 11 "против“ и 2 "въздържал се". В залата бе и най-голямата звезда на родните щанги – Карлос Насар. Не е тайна, че Насар и Стефан Ботев бяха в открит конфликт през последните месеци, разменяйки си остри реплики чрез медиите.

По време на заседанието бяха разменени реплики и обвинения, че Стефан Ботев е управлявал авторитарно, еднолично, без да се съобразява с останалите членове на Управителният съвет.

