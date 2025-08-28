Даниил Медведев атакува съдията Грег Алънсуърт в злополучния си първи мач на Ю Ес Оупън, крещя просташки по крота, а след това потроши ракетата си.

Р уският тенисист Даниил Медведев беше глобен с общо 42 500 долара заради скандала със съдията по време на мача си от първия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, съобщи Ройтерс.

Шампионът на "Флашинг Медоус" от 2021-ва и №13 в схемата отпадна след поражение преди три дни от французина Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6 (5), 6:0, 4:6.

Медведев влезе в остър спор с рефера на стола Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет, когато Бонзи сервираше при 5:4 гейма.

Французинът пропусна първото си мачбол при 40:30, когато фоторепортер навлезе в пределите край корта, за да заеме позиция в определената зона. Алънсуърт му направи забележка и му каза напусне, а след това реши да присъди нов първи сервис на Бонзи заради краткото прекъсване. Това вбеси Медведев, който счупи ракетата си с няколко удара по корта, след което последва 5-минутна разправия с арбитъра.

"Той иска да си ходи. Не иска да бъде тук. Плащат му на мач, а не на час", извика руснакът в един от микрофоните зад съдийския стол.

"Какво каза Райли Опелка? Какво каза Райли Опелка?", продължаваше са крещи Медведев, визирайки изказване на американския си колега от февруари, че Алънсуърт е "най-лошият съдия в Тура".

Руснакът заработи 110 000 долара от участието си в първия кръг, но от тях ще бъдат приспаднати 30 000 долара заради неспортсменско поведение и още 12 500 долара за счупената ракета.