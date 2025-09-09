Семен Новиков спечели злато в Париж 2024, а сега няма да участва на световното

О лимпийският шампион за България по борба Семен Новиков обяви чрез съобщение в социалните мрежи, че няма да участва на предстоящото световно първенство в Хърватия по решение на родната федерация.

Част от състезателите бойкотираха решението на федерацията за централизирана подготовка. Сред тях бе и Семен Новиков.

Шампионатът ще се проведе в Загреб от 14 до 21 септември.

Съобщението на бореца в Инсраграм:

Понякога спортистите пропускат важни състезания заради здравословни проблеми или семейни причини, а понякога и заради лоши решения на техните ръководители. За съжаление, няма да участвам на предстоящото Световно първенство, въпреки че спечелих Държавното първенство на България и станах сребърен медалист на Европейското първенство през 2025 година.

Решението беше взето от Българската федерация по борба и треньорите на националния отбор. Подобен експеримент вече беше направен на Световното първенство до 20 години преди един месец, а резултатът беше - нула медала.

Трудно е да пропусна толкова важно състезание, но може би така е трябвало да стане. Благодаря на всички за подкрепата!