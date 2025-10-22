З авърши и последния турнир от тазгодишното 11-то издание на националната тенис верига 17+! Никола Сийчанов спечели две първи места!

По традиция домакин и на последния турнир бе спортен комплекс "ДЕМА". Дисциплините включваха мачове, както по единично, така и по двойки. През тази година се изиграха общо 3 турнира, който отново носеха името на нашия основен партньор - изотоничните напитки Max Dynamics. Предвиден бе и общ награден фонд от 3000 лв!

Турнирът приключи успешно, а всички играчи отново бяха на ниво и показаха завидни умения с тенис ракетата, както и себераздаване във всеки мач, както и голямо желание за успех. Победител в игрите поединично стана младият състезател Никола Сийчанов. Той грабна купата за първо място след победа на полуфинала над добре играещия Георги Мирчев, а на финала се справи и с Мартин Атанасов с 7-5.

След мачовете поединично започнаха и двойките. Поради разместване в програмата се промени и форматът на провеждане. Всички двойки бяха сложени в една група и се играеше на принципа всеки срещу всеки като накрая двойката с най-много победи щеше да бъде първа, а останалите се гледаха общо изиграни и спечелени сетове и геймове.

Със златните медал се окичи двойката Никола Сийчанов и Никола Шнайдеров, който спечелиха всичките си 4 мача. На второ място завършиха Радислав Алексиев и Тедор Величков, който спечели своите 3 от общо 4 срещи. На трето място с бронзовите медали завършиха опитната и добре играеща двойка Никола Димитров и Милен Димитров.

Интересен факт, е и че Никола Димитров е тенисистът, който показва най-солидно присъствие, спортен дух, и желание за победа. Това му помага да взима участие всяка година още от първото състезание през 2014-та година, както и успява да за рекорден 10-ти път от общо 11 (само през 2023-та с малко не успява да се класира при призьорите) успя да завърши годината в първите 8 на ранглистата, които се водят и най-добрите участници в страната.

За всички участници отново бяха подготвени предметни награди, а за призьорите големи купи и медали. Нашите партньори от Max Dynamics отново се погрижиха за хидратацията на участниците като предоставиха висок клас изотонични напитки. Освен тях от организаторите бяха подготвили и протеинови барчета на марката Go-On. Друг партньор на тенис лигата от фирма Doppelherz Bulgaria, които предоставиха висококачествени хранителни добавки!