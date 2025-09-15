"Даря Варфоломеев се справя с лекота, но ние ще се борим". Това заяви Стилияна Николова, която днес беше отличена за Спортист номер 1 на месец август. Николова се прибра в София от Световното първенство по художествена гимнастика в Рио със сребро в многобоя и отборното, както и с три медала на отделните уреди. Именно Варфоломеев доминира на шампионата на планетата в Бразилия.

"Искам да благодаря на г-жа Иванова за целия труд и вяра в мен. Още не сме готови за първото място, но ще се борим, това е сигурно. Даря Варфоломеев изпълнява с лекота съчетанията", сподели Стилияна, а треньорката й допълни относно това, което им предстои.

"Стилияна е гимнастичка и най-вече човек с главно "Ч". Тя ми се довери за всички тези години. Работим усърдно и ще продължаваме да работим усърдно. Честито и на нея, разбира се. Благодаря и на целия си екип. Не на последно място искам да благодаря на нашите две прекрасни семейства. Те ни подкрепят, обичат и в най-трудните моменти ни помагат много", каза личният треньор на Стили - Валентина Иванова, която пък беше наградена за Треньор на месеца.

"Стилияна се справя отлично в тренировките. Не се разсейва. Предстои ни спортен лагер в Белмекен, подготвяме се за Световното следващата година. Друго засега няма да разкриваме", заключи Иванова.

