А лександър Усик заяви, че ще продължи да се боксира още две години и няма да се оттегля през 2026 г., както първоначално планираше. Украинецът стана абсолютен световен шампион в тежка категория за втори път в кариерата си, след като нокаутира Даниел Дюбоа през юли. След двубоя той каза, че ще се боксира само още веднъж, преди да се оттегли, но сега е променил мнението си.

„Ще се бия, докато стана на 41 – каза Усик, който през януари ще навърши 39. – След това ще отворя спортна академия. Аз ще тренирам там и ще тренирам и други хора.“

Усик има контузия в гърба, заради която отложи преговорите със задължителния претендент за една от титлите му – Джоузеф Паркър.

Украинецът заяви и с кого няма намерение да се боксира – Моузе Итаума. 20-годишният британец е спряган за негов съперник в последните месеци.

„Не, няма да изляза срещу Итаума. Той е млад, постоянно се опитва да ме предизвика. Но сам каза, че не иска да удря дядовци. Не мога да кажа срещу кого ще е следващият ми мач, но преговорите вървят. Ще излъжа, ако ви дам име“, коментира Усик.

Итаума е непобеден в 13 мача, а по-рано тази седмица Световната боксова асоциация (WBA) го обяви за претендент за „регулярната“ си титла, която се държи от Кубрат Пулев. Ден по-късно обаче Кобрата обяви, че ще защитава пояса си срещу Мурат Гасиев.