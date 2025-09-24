Юлияна Янева загуби достойно от японката Ами Иши, която дублира световната си титла от миналата година.

Ю лияна Янева ще получи 75 хиляди лева премия от Българската федерация по борба (БФБ) за световната вицешампионска титла, която спечели в Загреб през миналата седмица. Това определи Управителният съвет на централата, който гласува финансовите бонуси за медалистите от Световни първенства.

БФБ утвърди премии от 100000 лева за златен медал, от 75000 лева за сребърен медал и от 50000 лева за бронзов медал.

Управителният съвет гласува изключването на Милен Марков от съдийската колегия и ще изпрати официално писмо до UWW (Световна федерация по борба), с което той да бъде изваден като член на комисия в UWW. Марков беше председател на съдийската колегия при предишното ръководство на организацията.

Управителният съвет одобри предложението да поеме операцията на Даниел Александров, който се състезава на Световното първенство в Загреб със скъсани връзки, но въпреки това стигна до репешажите за бронзовото отличие.

"С този акт той доказа истинския български дух и отдаденост към спорта, докато други избраха да бойкотират Българската федерация по борба и държавата", съобщиха от БФБ.

