В страхотен скандал се забъркаха баскетболистът на Виртус Болоня Лука Вилдоса и съпругата му – волейболистката Милица Тасич.

Двамата бяха арестувани по подозрение в нападение на медицински персонал. Инцидентът е станал непосредствено след победата на Виртус Болоня над Монако със 77:73 в четвъртия кръг на Евролигата.

Според местната преса всичко е започнало в непосредствена близост до зала „Паладока“, където линейка е спряла, за да запише адреса на следващата спешна помощ, която трябва да окаже. Това обаче възпрепятствало преминаването на автомобила, в който били аржентинският гард и жена му. Ядосан на превозното средство, което частично блокирало пътя им, Вилдоса първо сигнализирал няколко пъти с фаровете си, а след това започнал да сипе обиди към медицинските лица.

Инцидентът не приключил дотук. Пътищата на бившия съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос и линейката отново се преплели на „Виале Силвани“, където колата на бърза помощ вече била със сирени и включени ротации.

Баскетболистът обаче решил да си отмъсти за предишното забавяне и започнал да спира и да маневрира пред медицинския автомобил, затруднявайки движението му. Когато парамедиците спрели, за да го попитат защо се държи така, ситуацията ескалирала. Вилдоса атакувал словесно екипа на линейката, обвинявайки ги, че „заемат пътя и си играят с телефоните“, а след това физически нападнал и хванал една от медицинските сестри за врата. Милица също се включила в грозната сцена, като започнала да скубе сестрата. Полицията и служители на Виртус бързо пристигнали на място, а органите на реда задържаха баскетболиста и любимата му. Малко по-рано Вилдоса изигра солиден мач за отбора си, отличавайки се с 8 точки, 3 асистенции и 3 борби за 15 минути на паркета. Милица пък пусна стори в Инстаграм как аплодира мъжа си от трибуните.