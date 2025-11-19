М арко Асенсио се завърна на „Бернабеу“ и запозна новата си приятелка Лавиния Леонхарт със Зинедин Зидан.

Всички те бяха сред ВИП гостите на мача от НФЛ между Маями Долфинс и Вашингтон Командърс (16:13). Мачът беше първи за сезона в Европа, а по трибуните се събраха почти 80 000 души.

29-годишният Асенсио, който от този сезон играе във Фенербахче, използва паузата в първенствата, за да се наслади на шоуто, което предлага американският футбол. Той беше придружен от Лавиния, за която дори в родната Испания не знаят много. Известно е обаче, че хубавата дама от Майорка е запалена по танците, пътуванията и морето.

На „Бернабеу“ Асенсио се срещна със Зидан, с когото работеха заедно в Реал. Двамата си побъбриха другарски, като в разговора се включи и Лавиния. Тя и Марко са заедно от няколко месеца. Той влезе в отбора на ергените, след като през лятото на 2024-та се раздели със съпругата си Сандра Гарал, за която беше женен само една година.