Б ившият съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос – Лука Вилдоса, ще става баща.

Аржентинският баскетболист и очарователната му съпруга Милица Тасич обявиха щастливата новина в социалната мрежа.

„Мама и татко нямат търпение да се запознаят с теб, мъниче“, споделиха влюбените на своите профили в Инстаграм.

Двамата добавиха и няколко техни снимки, на които са пред коледната елха в дома им в Италия. През лятото 30-годишният гард напусна гръцкия гранд и премина във Виртус Болоня. Тасич, която е волейболистка, пък съмнително остана без отбор, а в родината й Сърбия веднага предположиха, че е бременна. Вилдоса и Милица са заедно от 2023 г., а през това лято се ожениха. Миналия месец двамата се замесиха в неприятен инцидент, след като бяха арестувани в Болоня заради нападение на медицински персонал от линейка.