Е дрогърдата Лариса Рикелме вече се вихри с микрофон в ръка.

Брюнетката нашумя на Мондиал 2010 в ЮАР, когато нейните разгърдени снимки от трибуните по време на мачовете на Парагвай обиколиха цял свят. Тогава тя обеща да се разходи гола из столицата Асунсион, ако нейните съотборници станат световни шампиони. Естествено, това не се случи. Титлата тогава грабна Испания, но Лариса стана известна.

Вече на 40, дамата реши да стане спортна журналистка. Тя направи дебюта си в ефир по време на световната квалификация Перу – Парагвай, който нейните съотборници спечелиха с 1:0 и се класираха за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

„Горда съм, за мен това беше много емоционален момент. Бях малко раздвоена, защото обичам и Перу. Нашите момчета никога не се отказват“, сподели Лариса.