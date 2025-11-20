З ашеметяващата приятелка на лидера във Формула 1 Ландо Норис – Маргарида Корсейро, направи любопитни признания за връзката им. Относно изявите му като пилот на Макларън сладката португалка отсече пред „Сън“: „Нямам нищо общо с това. Не знам нищо за колите“.

Въпреки това моделката и актриса, чиято първа любов цели 5 г. бе футболистът Жоао Феликс, намира време да вика за новото си гадже на живо. „Не съм добра за нищо друго, освен да подкрепям някого“, обясни скромно 24-годишната Маги, която беше редовна гледка в падока.

Красавицата, която се радва на 2,2 млн. последователи в Инстаграм, със сигурност не се срамува от камерите предвид обичайната си работа. „Не аз предизвиквам да ме снимат. Очевидно има много камери навсякъде, но понякога дори не обръщам внимание дали ме снимат или не“.

За отношенията на Корсейро с Норис (26) се заговори още през 2023 г., но те за първи път се появиха заедно на Гран при на Унгария това лято. 165-сантиметровата Маги живее и се издържа сама от 17-годишна, макар да е от богато семейство на лекари.

След двойната си победа в Гран при на Бразилия Ландо заяви, че четирикратният световен шампион Макс Верстапен няма да се откаже и ще преследва титлата до последно, заяви Ландо Норис след двойната си победа в Гран при на Бразилия. Британецът, който бе първи в спринта и в неделното състезание, си осигури 24 точки аванс пред съотборника си Оскар Пиастри и 49 т. пред Верстапен само три кръга преди края на сезона – след Лас Вегас този уикенд предстоят стартове в Катар и Абу Даби. Надпреварата в Невада обаче е застрашена от дъжд и ниски температури. Добрата новина за отборите е, че за събота не се очакват превалявания.