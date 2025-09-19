О коло сър Люис Хамилтън винаги е интересно – не само на пистата, а и в личния живот. Сега 7-кратният шампион във Формула 1 отново е на прицел на клюкарските издания, след като бе уловен в мили отношения с моделката Ашли Мур.

40-годишният британец и американката, която е с 8 г. по-млада, бяха заснети от папараци да се прегръщат на улицата в Лос Анджелис. Люис се наслаждаваше на почивка през двете седмици между Гран при на Италия, където завърши 6-и със своето Ферари, и старта в Азербайджан този уикенд.

Колкото до Мур, която преди 12 г. имаше кратка връзка с певеца Джъстин Бийбър, освен като модел на „Келвин Клайн“, „Марк Джейкъбс“ и „Гес“ тя прави и кариера като актриса. В свое интервю Ашли признава, че от съвсем малка е будила интерес с екзотичната си външност.

„Етническата принадлежност винаги е била проблем в родния ми град в Северна Каролина. В училище се борех, защото бях твърде бяла за чернокожите момичета и твърде черна за белите. Дискриминацията не изчезва. Хората често ме обиждат на расова основа онлайн, предполагат, че съм азиатка заради очите, светлата кожа и скулите ми. Нелепо е, защото дори не съм азиатка. Аз съм черна, бяла и от племето чероки, но на тях не им пука, виждат само това, което искат да видят. Това ме кара да се питам какво ги учат родителите им. Пишат „Върни се в Китай“. Казват тези неща с такава убеденост, че е тъжно и е невежо. Искат да съсипят нечий ден, защото са нещастни отвътре“.

Най-сериозната приятелка на Хамилтън - Никол Шерцингер, с която той ходеше 7 г. преди да предаде щафетата на Григор Димитров, също бе с корени от различни държави. Баща й Алфонсо е филипинец, а майката на певицата – Розмари, е половин украинка, четвърт хавайка и четвърт самоанка.

Неотдавна Люис призна, че му е много сложно да съчетава любовта с кариерата. „Чудя се как се справят другите пилоти. Някои имат деца, женени са, имат гаджета. Преживях това, когато бях на 20. Направих различен избор: реших да използвам максимално времето, което имам тук, защото е по-кратко, отколкото си мислите. Основната ми цел е да печеля“, заяви Люис, който бе спряган с колежките на Шерцингер – Риана, Рита Ора и Шакира, а наскоро подхрани слуховете за романс с поп изпълнителката Рей.