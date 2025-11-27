К оледа подрани в семейството на тенисиста Каспер Рууд.

Световният №12 показа колко много обича сестрите си Каролин и Шарлот, като им подари по един апартамент. Според медиите в родната им Норвегия 26-годишният спортист броил общо 13 милиона крони (б.р. - около 1,1 млн. евро).

Членовете на цялото семейство Рууд са много близки един с друг. Двете момичета често пътуват по турнирите, за да подкрепят брат си. Преди две години пък той дори разкри на шега, че ровят в гардероба му и обличат неговите дрехи, за да трупат популярност.

Малката Шарлот също като батко си тренира тенис и е чест от академията на Рафа Надал. Двамата на наследили любовта към този спорт от татко си Кристиан, който през 1997 г. достигна до четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия. Самият Каспер пък ще става баща следващата година. Годеницата му Мария Галигани е бременна с момиче.