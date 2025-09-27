К ултовият вратар на Реал (М) и Валенсия от близкото минало Сантяго Канисарес ще вдига сватба за трети път.

Бившият национал обяви новината по време на участието си в предаването El Partidazo de COPE. Той разкри, че е определил дата за тържеството – 14 ноември. То ще се състои във Валенсия, където стражът изкара голяма част от кариерата си.

„След месец и половина ще се женя за една необикновена жена. Казва се Ноеми“, каза Канисарес.

За новата жена до себе си той сподели, че е каталунка и е от Калея де Палафругел.

Сантяго се запознал в Ноеми през май в социалните мрежи. Още на първата среща те се влюбили. Бързо решили да предприемат следващата стъпка и да се венчаят. Появата на очарователната каталунка в живота на Канисарес дошла в труден за него период. През април той приключил връзка с друга жена.

„Прекратих връзката си с жената, която беше като съпруга за мен. Преживявам много труден период . Нещата в любовта са много сложни. Дори не знам какво ще правя днес, защото това ме разстрои много“, съобщи тогава бившата звезда и призна, че е отслабнал с шест килограма.

От първата си съпруга Марина Кончело, за която се ожени през 1992 г., Канисарес има две дъщери – Карлота и Оливия, и син Лукас. Младежът, вече на 23 г., тръгна по стъпките на татко си. Той пази във втория отбор на Реал (М), а в момента е вратар на португалския Тондела. След като се раздели с първата си жена, Сантяго вдигна нова сватба с Майте Гарсия. Тържеството бе на 5 юли 2008 г. в Ибиса. От този брак той има четири деца – София и тризнаците Индия, Мартина и Санти, който за съжаление почина на петгодишна възраст. С Майте вратарят се раздели през 2021 г.

Иначе Канисарес направи страхотна кариера, като с Реал (М) стана два пъти шампион (през 1995 и 1997 г.) и спечели Шампионската лига през 1997 г. Направи много силни сезони и във Валенсия. С „прилепите“ триумфира също два пъти в Ла Лига – през 2002 и 2004 г.. Вдигна също така Купата на УЕФА и Суперкупата на Европа през 2004 г. Два пъти стигна с Валенсия и финал в Шампионската лига. Бе и дългогодишен национал на Испания. Нелеп инцидент в банята, в който къса сухожилие, го извади от групата на Ла Фурия за световното първенство през 2002 г. Оттогава титуляр става превърналият се в легенда вратар Икер Касияс. След края на футболната си кариера стана рали пилот, като през 2017 г. спечели и първото си състезание Рали де ла Керамика.