М айката на три деца Вирджиния Фонсека е решила да даде нов шанс на Винисиус Жуниор.

26-годишната телевизионна звезда и инфлуенсър пристигна в Мадрид с надеждата да изясни отношенията си със звездата на Реал. По-рано тя обяви край на връзката си с нападателя, след като излязоха наяве негови афери с няколко други жени.

Сега Вирджиния е придружавана от две свои приятелки, като те ще изгледат и днешното „Ел Класико“ на „Сантяго Бернабеу“. Семейството на Вини приема изключително добре Фонсека. В четвъртък майката и братята му присъстваха на 3-тия рожден ден на една от дъщерите й.