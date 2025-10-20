Ж естоки обвинения отправи бразилската хубавица Анна Силва срещу нападателя на Реал Винисиус.

Според нея футболистът бил обсебен от секса до такава степен, че не бил в състояние да проведе нормален разговор. Дамата, представяща себе си за модел, изригна пред канала LeoDias TV в YouTube. „Той е сексуален маниак. Не спира да ми праща снимки на пениса си. Мисли само за секс. За него не съществува нищо друго“, обясни Анна, която добави, че не била такова момиче и държала на задълбочени разговори по всякакви теми. Тя описва себе си като сапиосексуална (б.р. - човек, който има влечение към свръхинтелигентни хора). Казала на Вини, но той настоявал на своето.

Anna Silva (Brazilian model): "Vinicius only thinks about s*x. I told him that I'm Sapiosexu@l... I like to have conversations, I like having something to talk about."



"I don't like someone who just keeps talking about d!rty stuff 👇 pic.twitter.com/wlwk6dVNDi — Diva (@flyzephyr) October 15, 2025

Разкритията на Анна не спряха дотук. Тя твърди, че националът на Бразилия я поканил да му гостува в Мадрид. Трябвало да дойде с приятелка. Уж да не е сама по време на пътуването.

„Поиска нейни снимки и я одобри. Не ми е говорил директно за тройка, но до този извод стигнах сама впоследствие. Датата на пътуването беше уточнена, но приятелката ми се отказа. Обясни, че няма време да се подготви – да отиде на фризьор, на маникюр. Когато Винисиус разбра, отмени визитата. Казах му, че мога да взема за придружител приятел гей. Той не прояви интерес. Тогава проумях какво всъщност е искал“, разказа госпожица Силва.

От думите на Анна става ясно, че 25-годишният футболист я задявал в момент, в който имаше връзка с майката на три деца Вирджиния Фонсека. Тяхната любов издържа едва 35 дни, а според запознати причината за раздялата е забежка на Винисиус.

Самият той се извини публично на изгората си с емоционален пост, в който написа: „Вирджиния е невероятна жена, към която изпитвам огромна привързаност и уважение. Откакто се запознахме, тя идва три пъти в Мадрид, оставяйки рутината, ангажиментите и живота си само за да бъде с мен. Запознах се с възхитителна майка и невероятен партньор. Въпреки че все още не бяхме двойка, имахме искрена връзка. Не се срамувам да призная, че бях небрежен, не отговорих по най-добрия начин и я разочаровах“.

Футболистът така и не разкри с какво точно е наранил дамата, но обяснението му подозрително съвпада с обвиненията от страна на Анна Силва.