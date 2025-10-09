Р омансът между Винисиус Жуниор и Вирджиния Фонсека продължи едва 35 дни. Бизнесдамата и майка на три деца сложи край на негласната си връзка с аса на Реал (М) заради предполагаема негова афера.

Това се случи, след като инфлуенсърката Дей Магаляеш показа пред журналиста Лео Диас скрийншотове от разговори с нападателя. Те започват още през май, но има и по-скорошни. В един от тях Вини пита за паспортните данни на Магаляеш, за да я настани в хотел. След тези разкрития Вирджиния явно не вижда бъдеще със звездата.

„Те наистина се опознаваха. Вирджиния не е знаела за отношенията на играча с други жени. Следователно всеки ще поеме по свой собствен път. Това, което не беше сериозно, сега вече е нищо“, казва представител на Вирджиния пред медиите в Бразилия.