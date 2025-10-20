Н ад 6 милиона харесвания само за 24 часа събра снимката с новата прическа на Кристиано Роналдо.

Португалецът се показа с късо подстригана коса от тренировката преди мача на Ал Насър срещу Ал Фатех в първенството на Саудитска Арабия. „Тази прическа винаги носи голове и нови рекорди. Вярвам, че и сега ще е така“, написа един от последователите на звездата в Инстаграм, където го следват 666 милиона души.

Коментарът на въпросния се оказа точно в десетката, тъй като само ден по-късно Роналдо се разписа с удар от дистанция при победата 4:1. Това беше неговият гол №948 в кариерата, като той не крие, че целта му е да стигне 1000. Преди това той пропусна от дузпа, както и в световната квалификация на Португалия срещу Ирландия (1:0).

Хеттрик срещу Ал Фатех вкара другият португалец в отбора – Жоао Феликс, а един добави Кингсли Коман. С трите точки Ал Насър запази първото място в класирането, като е единственият отбор с пълен актив след 5 кръга.