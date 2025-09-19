Н аказаният за допинг играч на Челси Михайло Мудрик започна онлайн флирт с американската актриса Джордин Джоунс.

Бдителни фенове отбелязаха, че украинецът напоследък често се включва с коментари под снимки на блондинката в Инстаграм. „Най-сладката“, отбелязва футболистът. На друг кадър пък просто публикува емотикон на роза. Най-голямо внимание обаче привлече под фотос, на който Джордин тича с грим на лицето. „Запази сълзите за някой друг ден“, намига 24-годишният Мудрик.

Banned Chelsea star Mykhailo Mudryk slides into actress' DMs with flirty commentshttps://t.co/5zsRgKpV6X — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 16, 2025

Той не е играл за Челси и Украйна от миналия ноември, след като бе уличен в употреба на забранени вещества. Според британските медии той ще бъде наказан за четири години, а преди два дни BBC съобщи, че е употребявал малдоний – средство за повишаване и подобряване на постиженията, докато е бил на лагер с националния отбор.

Клюката гласи още, че Мудрик е успял да свали 25-годишната американка. Свидетелство за това е поканата му да я заведе в „Дисниленд“ в Париж, на която тя вероятно е откликнала, тъй като малко по-късно сподели снимки именно оттам.