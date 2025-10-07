Х алфът на Барселона Педри повече от година успяваше да крие успешно коя е жената, пленила сърцето му.

Грижливо пазената тайна обаче излезе наяве в мача срещу Реал Сосиедад (2:1) по-миналата неделя. Със семейството на футболиста се появи и мистериозна млада дама, която по-късно беше разпозната като набиращата популярност в TikTok Алехандра Дорта. Новината, че именно дамата от Тенерифе е половинката на Педри, беше потвърдена от светския лъв Хави Ойос. Нещо повече – журналистът хвърли бомбата, като обяви, че Педри и Алехандра са заедно още от юли 2024-та, но едва през август тази година двамата решили, че е време повече да не се крият. Въпреки това те така и не са обявили официално, че са заедно. В неговия профил в социалните мрежи снимки липсват, а нейният е затворен.