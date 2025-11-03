Л егендарният треньор по американски футбол Бил Беличик (73) бе обвинен от феновете, че приятелката му твърде много му се меси в спортните дела.

6-кратният носител на Супербоул с Ню Инглънд Пейтриътс пое колежанския отбор на Северна Каролина Тар Хийлс в началото на годината.

От миналото лято пък специалистът има връзка с 48 години по-младата от него Джордан Хъдсън. Двойката наскоро попадна в заглавията на новините в интервю за CBS. Когато Беличик беше попитана как са се запознали, гаджето му отклони въпроса.

„Хъдсън сякаш вече командва играта. Отборът се управлява от бивша мажоретка!“, коментира един фен.

Друг пък определи поведението на 25-годишната красавица в социалните мрежи като неприемливо.

Джордан често може да бъде видяна на домакински мачове на Тар Хийлс и подкрепя Беличик и отбора по всякакъв възможен начин. Тимът на Северна Каролина има труден сезон с баланс от 3 победи и 5 загуби.