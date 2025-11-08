Д вукратната световна шампионка по фигурно пързаляне Евгения Медведева, която бе спрягана за гадже с участника ни в „Евровизия“ Кристиан Костов и направи съвместни проекти с него, представи новото си гадже. Става дума за Илдар Гайнутдинов, с когото участва в руската версия на „Денсинг Старс“, като зеленоокият хубавец е солист на балет „Тодес“ и гастролира в Болшой театър.

„Когато ми предложиха да се включа в шоуто, се съгласих, като си мислех, че ще танцувам сама – разказа сребърната олимпийска медалистка от 2018 г., която сложи край на кариерата си на леда през 2023 г. и се изявява като тв водеща. - После ме успокоиха, че са ми намерили добър професионалист за партньор. Помислих си: „Още по-добре – поне като ще се излагаме, да е заедно“.

В подкаста на колегата си Максим Транков, където красавицата гостува с Илдар, тя добави: „И ето ни при теб заедно година по-късно. Нашият експеримент продължава“.

Между 2022 и 2024 г. Женя излизаше с фигуриста Дмитрий Чегирьов, който се пързаля за Узбекистан. На 19 ноември 159-сантиметровото миньонче ще отпразнува 26-ия си рожден ден, а Илдар ще навърши 25 г. на 30-и.