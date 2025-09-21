Т енис сватба разтърси гръцкия остров Закинтос. Достигалият до №9 в света Денис Шаповалов се врече във вярност на бившата първа ракета на Швеция Мириам Бьорклунд. Двамата са заедно от 2019 г., а преди 2 г. се сгодиха. Тържеството украси страниците на сп. „Вог Скандинавия“, от което заснеха цялата прелест на церемонията на йонийския бряг.

„Сватбата беше точно такава, каквато си я представяхме. Времето беше прекрасно, всеки миг изглеждаше като от филм. Това беше най-красивото начало на нашия брак и нямаме търпение да прекараме целия си живот заедно“, призна 27-годишната госпожа Шаповалова, която има испански корени по майчина линия.

Младоженецът, чиято майка е украинска еврейка, а баща му е руснак, които са емигрирали първо в Израел, а после в Канада, също бе на седмото небе. „Беше наистина нещо специално. Всеки ден, който прекарахме на Закинтос с най-близките си приятели и семейството, беше по-хубав, отколкото сме си представяли. А аз съм безкрайно щастлив, че се ожених за най-добрия си приятел на такова невероятно място“, увери Денис, който бе избрал шестима кумове за разлика от булката, решила да няма шаферки.

Сега в семейството предстои нова сватба – на сестрата на Мириам - Таня Бьорклунд (също тенисистка) с голфъра Оле Видегрен.