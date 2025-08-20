Н а приказен меден месец в Мексико се наслаждават баскетболистът Лука Вилдоса и волейболистката Милица Тасич.

Двамата попиха от културата на маите при посещението си в тематичния парк Екскарет, където природните атракции включват и река, минаваща през селището на маите. Посетителите могат да се гмуркат с шнорхели, да плуват с делфини, да яздят.

Аржентинецът Вилдоса това лято подписа с италианския Виртус Болоня, а преди това беше съотборник на нашия Везенков в Олимпиакос. Той и сръбкинята Милица Тасич вдигнаха сватба в Белград миналия месец, а заради своята любима баскетболистът прие православието.

Двамата се познават от неговия престой в Цървена звезда. Именно волейболистката му помогна да се справи с депресията, в която бе изпаднал след края на предишната си връзка в началото на 2023-та.