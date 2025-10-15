П еткратният шампион на Испания и двукратен победител в Шампионската лига с Барселона Марк Бартра може би се е помирил със сексбомбата Джесика Гойкоечея. Двамата скъсаха миналата лято след почти 2 г. заедно, а после 28-годишната моделка ходеше с ръгбиста Ману Морено.

Сега Джесика и Ману са поели по различни пътища, а тя отново е почнала да следва защитника на Бетис в Инстаграм. Бартра (34) обаче не е върнал жеста на бившата си. По думите на журналиста Хави Хойос блондинката му била казала: „Никога не е трябвало да преставам да следвам Марк, защото имаме много добри отношения“.

По време на аферата си с играча Джесика си спечели прозвището „Най-дръзката футболна половинка в света“. Испанецът, който има над 100 мача за 6 г. в Барселона, бе женен за Мелиса Хименес от 2017 до 2022 г. Журналистката, отразяваща моторни спортове, го дари с дъщери Гала (10 г.) и Абрил (7), както и със син Макс, който ще навърши 6 на 24 октомври.