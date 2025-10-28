С ветовният №2 в тениса Яник Синер изпрати една от най-емоционалните си седмици в тура. За първи път италианецът игра пред родителите си и новата си приятелка Лайла Хасанович.

24-годишната моделка, която почти 2 г. ходеше с пилота Мик Шумахер и е финалистка в конкурса Мис Вселена Дания, подкрепяше дискретно Синер по пътя към втората му титла във Виена след 2023 г. На финала Яник стисна зъби за обрат с 3:6, 6:3, 7:5 над Александър Зверев, срещу когото записа четвърта победа от 8 двубоя. Свидетели на триумфа му станаха майката и бащата на шампиона, с които той се похвали, че имал шанса да закусва всяка сутрин и да отидат на вечеря с Лайла. Заедно с приятели на сина си, Ханспетер и Зиглинде пристигнали с кола от Южен Тирол, където въртят хижа. Липсваше само братът на Яник – Марк, който ще отиде да го подкрепя на Финалите на ATP в Торино. „Вашата подкрепа означава много за мен“, обърна се Синер към най-близките си, след като вдигна 4-тата си купа за сезона и 22-рата в кариерата си.

Преди мастърса в Париж той е в серия от 21 поредни спечелени мача на закрито, но в родината му го направиха на пух и прах за решението да пропусне финала за Купа „Дейвис“ в името на подготовката си за трети пореден трофей от Australian Open.

„Приемам критики, вече казах всичко – коментира Яник. - Ако съм заобиколен от хора, които ме обичат, се чувствам по-силен и по-лек“.

Бдителните фотографи във Виена забелязаха, че Синер толкова е хлътнал по Лайла, че нейният лик краси екрана на телефона му. От лятото датчанката, чиито корени са от Сребреница, Босна и Херцеговина, живее в дома на Яник в Монако.