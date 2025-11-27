Diema Sport

20:00 Преди кръга в efbet Лига

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

18:00 Преди кръга в Лига 1

19:00 НБА Екшън

22:00 Гримзби – Транмиър, Лига 2 на Англия

Diema Sport 3

17:30 Седмично в Бундеслигата, предаване за германски футбол

21:00 Формула 1 Токшоу

Nova Sport

09:45 Макартър - Тай По, Шампионска лига на Азия 2

12:00 Ийстърн - Гамба Осака, Шампионска лига на Азия 2

14:15 Конг Ан Ха Ной - Бейдзин Гуоан, Шампионска лига на Азия 2

MAX Sport 2

21:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Скандичи - Алба Блаж

MAX Sport 3

19:45 Лудогорец – Селта, Лига Европа

22:00 Цървена Звезда – ФКСБ, Лига Европа

00:25 Лига Европа и Лига на конференциите: Обзор на кръга

MAX Sport 4

19:45 Рома – Мидтиланд, Лига Европа

22:00 Страсбург - Кристъл Палас, Лига на конференциите

bTV Action

19:45 Астън Вила - Йънг Бойс, Лига Европа

22:00 Нотингам – Малмьо, Лига Европа

RING

19:30 ПАОК – Бран, Лига Европа

22:00 Го Ахед Ийгълс – Щутгарт, Лига Европа

EUROSPORT

14:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Шотландия - Италия, групова фаза, мъже

19:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, супер Г, мъже

EUROSPORT 2

19:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, полуфинал, жени

тв спорт програма