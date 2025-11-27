Diema Sport
20:00 Преди кръга в efbet Лига
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
18:00 Преди кръга в Лига 1
19:00 НБА Екшън
22:00 Гримзби – Транмиър, Лига 2 на Англия
Diema Sport 3
17:30 Седмично в Бундеслигата, предаване за германски футбол
21:00 Формула 1 Токшоу
Nova Sport
09:45 Макартър - Тай По, Шампионска лига на Азия 2
12:00 Ийстърн - Гамба Осака, Шампионска лига на Азия 2
14:15 Конг Ан Ха Ной - Бейдзин Гуоан, Шампионска лига на Азия 2
MAX Sport 2
21:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Скандичи - Алба Блаж
MAX Sport 3
19:45 Лудогорец – Селта, Лига Европа
22:00 Цървена Звезда – ФКСБ, Лига Европа
00:25 Лига Европа и Лига на конференциите: Обзор на кръга
MAX Sport 4
19:45 Рома – Мидтиланд, Лига Европа
22:00 Страсбург - Кристъл Палас, Лига на конференциите
bTV Action
19:45 Астън Вила - Йънг Бойс, Лига Европа
22:00 Нотингам – Малмьо, Лига Европа
RING
19:30 ПАОК – Бран, Лига Европа
22:00 Го Ахед Ийгълс – Щутгарт, Лига Европа
EUROSPORT
14:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Шотландия - Италия, групова фаза, мъже
19:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, супер Г, мъже
EUROSPORT 2
19:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, полуфинал, жени