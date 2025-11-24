Diema Sport

17:30 Ботев (Вр) – Славия, efbet Лига

20:00 Обзор на кръга в efbet Лига

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

18:00 Ал Духаил - Ал Итихад, Елитна Шампионска лига на Азия

22:00 Манчестър Юнайтед – Евертън, Висша лига

02:00 НБА: Торонто Раптърс - Кливланд Кавалиърс

Diema Sport 3

18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата

19:30 Обзор на кръга в Лига 1

20:00 Формула 1: Обзор

21:45 Реймс – Монпелие, Лига 2 на Франция

04:30 НБА: Финикс Сънс - Хюстън Рокетс

Nova Sport

15:45 Насаф – Трактор, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Шабаб Ал Ахли - Ал Гарафа, Елитна Шампионска лига на Азия

20:15 Ал Ахли - Ал Шарджа, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 2

18:00 Зона волей

19:15 Национална баскетболна лига: Левски - Локомотив (Пд)

21:30 Реал Сосиедад Б – Валядолид, Ла Лига 2

02:00 НХЛ: Ню Йорк Рейнджърс - Сейнт Луис Блус

MAX Sport 3

19:30 Торино – Комо, Серия А

21:45 Сасуоло – Пиза, Серия А

MAX Sport 4

22:00 Еспаньол – Севиля, Ла Лига

RING

20:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига

EUROSPORT

12:00 Кърлинг: Европейско първенство, Италия - Германия, мъже

16:00 Кърлинг: Европейско първенство, Италия - Швеция, жени

EUROSPORT 2

20:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Полша – Италия, мъже

