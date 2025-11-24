Diema Sport
17:30 Ботев (Вр) – Славия, efbet Лига
20:00 Обзор на кръга в efbet Лига
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
18:00 Ал Духаил - Ал Итихад, Елитна Шампионска лига на Азия
22:00 Манчестър Юнайтед – Евертън, Висша лига
02:00 НБА: Торонто Раптърс - Кливланд Кавалиърс
Diema Sport 3
18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата
19:30 Обзор на кръга в Лига 1
20:00 Формула 1: Обзор
21:45 Реймс – Монпелие, Лига 2 на Франция
04:30 НБА: Финикс Сънс - Хюстън Рокетс
Nova Sport
15:45 Насаф – Трактор, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Шабаб Ал Ахли - Ал Гарафа, Елитна Шампионска лига на Азия
20:15 Ал Ахли - Ал Шарджа, Елитна Шампионска лига на Азия
MAX Sport 2
18:00 Зона волей
19:15 Национална баскетболна лига: Левски - Локомотив (Пд)
21:30 Реал Сосиедад Б – Валядолид, Ла Лига 2
02:00 НХЛ: Ню Йорк Рейнджърс - Сейнт Луис Блус
MAX Sport 3
19:30 Торино – Комо, Серия А
21:45 Сасуоло – Пиза, Серия А
MAX Sport 4
22:00 Еспаньол – Севиля, Ла Лига
RING
20:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига
EUROSPORT
12:00 Кърлинг: Европейско първенство, Италия - Германия, мъже
16:00 Кърлинг: Европейско първенство, Италия - Швеция, жени
EUROSPORT 2
20:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Полша – Италия, мъже