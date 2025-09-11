Н авършват се 24 години от атентатите на 11 септември - трагедия, която промени Съединените щати и света по начин, който продължава да определя ежедневието ни.

Повече от две десетилетия по-късно събитията от този ден остават дълбоко запечатани в съзнанието на нацията, тъй като американците се събират, за да си спомнят за загиналите и да обмислят далечните последици от атаките, предава Dariknews.

В 8:46 ч. сутринта на 11 септември 2001 г. светът, какъвто го познавахме, се промени завинаги. Първият от двата отвлечени самолета се удари в Северната кула на Световния търговски център, последван от втори удар в Южната кула в 9:03 ч.

При координирана акция няколко групи териристи едновременно поемат контрола над четири самолета, летящи над източната част на САЩ. Машините са използвани от похитителите като гигантски, управляеми ракети, които да разбият в емблематични сгради в Ню Йорк и Вашингтон.

Два самолета се удрят в Кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. Атаките са извършени в рамките на 17 минути една след друга. Сградите пламват, приклещвайки в капан десетки хора по горните етажи, а Голямата ябълка е обгърната от дим. За по-малко от два часа, и двете 110-етажни кули рухват в огромни облаци прах.

Малко след това друг отвлечен самолет се заби в Пентагона, а четвъртият, полет 93 на United Airlines, се разби в поле в Пенсилвания, след като пътниците и екипажът се бориха срещу похитителите.

До края на деня загинаха близо 3 000 души, което превърна случилото се в най-смъртоносната терористична атака в историята на САЩ.

На фона на разрухата обаче се появиха истории за изключителен героизъм. Служителите, които реагираха първи, се втурнаха към горящите кули, като много от тях така и не се върнаха.

Цивилни граждани си помагаха един на друг, за да се спасят, а пътниците на борда на Полет 93 пожертваха живота си, за да предотвратят по-нататъшни разрушения. Тези прояви на храброст са се вкоренили в националната памет като символи на самоотверженост пред лицето на немислима опасност.

През следващите дни и седмици Съединените щати се озоваха в непозната територия, в която трябваше да се справят със смесица от скръб, страх и решителност.

Атентатите предизвикаха дълбока промяна в американската външна и вътрешна политика, като поставиха началото на глобалната война срещу тероризма и доведоха до инвазиите в Афганистан и Ирак.

В национален план 11 септември промени протоколите за сигурност - от пътуването със самолет до наблюдението - със създаването на Министерството на вътрешната сигурност и приемането на Закона за PATRIOT на САЩ.

Двадесет и четири години по-късно последиците от тези решения продължават да бъдат предмет на национални и международни дебати.

Военното участие на САЩ в Близкия изток продължи две десетилетия, като кулминацията беше изтеглянето от Афганистан през 2021 г., което мнозина възприеха като последната глава от военните ангажименти на Америка след 11 септември.

Но за тези, които са преживели тази епоха, емоционалните и политическите последици продължават да резонират.

Отвъд геополитическите промени, човешките жертви на 11 септември все още се усещат остро от мнозина. Оцелелите, първите респонденти и членовете на семействата на жертвите продължават да живеят с физическите и емоционалните белези от този ден.

Над 2000 души, които са реагирали на атаките, са починали от болести, свързани с излагането на токсични вещества в района на Ground Zero.

Фондът за обезщетение на жертвите, който беше възобновен през 2011 г. и удължен до 2090 г., остава спасителна линия за тези, които все още страдат.



Съществува и въпросът за паметта. За тези, които са били твърде млади, за да си спомнят, или са родени след 2001 г., 11 септември може да изглежда като далечно историческо събитие.

Въпреки това, преподаватели, историци и институции като Мемориала и музея на 11 септември в Ню Йорк работят, за да гарантират, че уроците от този ден остават живи, дори когато времето минава.

Всяка година в цялата страна се провеждат церемонии в чест на загиналите и проявената храброст на 11 септември. В Ню Йорк имената на жертвите отново ще бъдат прочетени на Мемориала на 11 септември, докато два светлинни лъча блестят в нощното небе на мястото, където някога са се издигали кулите близнаци.

Тези чествания обаче са се променили с течение на времето. Това, което започна като ден на траур, се превърна и в ден за размисъл за устойчивостта на американския дух и ценностите на единство, състрадание и решителност, които се появиха след това.

Докато нацията отбелязва 24-тата годишнина, остават въпроси относно дългосрочните последици от 11 септември.

Възникването на нови глобални заплахи, продължаващият дебат за неприкосновеността на личния живот и сигурността, както и сложното наследство на американската намеса в чужбина - всички те са свързани с решенията, взети в дните след атентатите.

Но за мнозина днес фокусът е не само върху това какво се е променило, но и върху това да се гарантира, че бъдещите поколения ще разберат значението на този ден.