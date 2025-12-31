Б ългарско ченге спасява зaложници в САЩ. Шериф Кирил Васев от полицейската дирекция във Феърфакс, Вирджиния, е един от десетимата членове на екипа за преговори при кризи.

„Ние се намесваме още преди да дойде SWAT (специализирания отряд). Водим преговори при кризи със зaложници, взети от терористи, от банкови обирджии, дори при хора, които искат да се самоубиват, да скачат от небостъргачи, от мостове, да се хвърлят под влак, такива с психически проблеми“, сподели пред „Телеграф“ шериф Кирил Васев.

Както единствена медията ни ви разказа, той беше един от полицаите в САЩ, които охраняваха Джони Деп в съда, докато водеше дело с бившата си Амбър Хърд, охраняваше и инаугурацията на Джо Байдън за президент и т.н.

Черешката

Екипът за преговори при кризи се води като черешката на тортата в криминалната психология в полицията, защото в него влизат хора, които веднага установяват и започват връзка с похитители и терористи в опит да спасят зaложниците.

„Най-важното нещо, за да си част от този екип, е комуникацията с хората, как и колко добре можеш да разговаряш и да им влезеш в положението, когато са в криза, за да се създаде необходимото доверие между криминалния психолог и хората, които държат зaложниците“, обяснява Васев.

Той е част от специалния екип от няколко месеца. Интересното е, че не всяка дирекция има такива обучени хора и може да се наложи да работят и на територията на други области в САЩ.

Високо

Защо един БГ шериф се включва в кризисен екип. „Защото обичам предизвикателствата, да се доказвам, да отивам по-високо. Завършил съм криминология и като втора специалност „Международни отношения“. Говоря няколко езика и от 2023 г. съм в отдел, който се занимава с гангстерските банди и трафика на хора. Този екип беше следващото предизвикателство“, отговаря шерифът. Обучението му преминало на няколко етапа - изпит, интервю, а след това, ако преминеш, влизаш за две седмици в Академията на ФБР в Куантико. Обучението се води от топ агенти на федералните.

„Не вярвах, че ще ме вземат въпреки постиженията и отличията ми. Като ми казаха, че съм приет, имах дежавю за 3 секунди. Още помня как седях в панелката в Кюстендил и гледах американски филми, в които се водят преговори с терористи, спасяват се зaложници, нещо като „Смъртоносно оръжие“. Наистина не повярвах какво съм постигнал - един чужденец в САЩ. После жена ми, която ме подкрепя във всичко, каза, че трябва да празнуваме“, споделя Васев.

Намесват се, когато зaлогът е най-висок

„Това са висококвалифицирани служители, които се намесват, когато зaлозите са най-високи. Веднъж месечно екипът за преговори при кризи (CNT) към службата на шерифа на окръг Феърфакс се събира, за да се увери, че е на върха на възможностите си, когато получи обаждането. Всяка обучителна сесия е предназначена да укрепи уменията, които са жизненоважни по време на най-критичните и емоционално заредени моменти на реагиране“, написаха от шерифството на официалната си страница.

„Нашата цел е проста. Да бъдеш готов, когато е най-важно“, коментира и командирът на звеното първи лейтенант Крис Лофтис.

Виктория Пенкова