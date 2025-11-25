Б ившият британски премиер Дейвид Камерън обяви, че е диагностициран с рак на простатата през 2024 г. Политикът призна в интервю за The Times, че миналата година е преминал изследвания, които са довели до ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и биопсия, предава NOVA.

„Не обичам особено да обсъждам личните си здравословни проблеми, но се чувствам длъжен да го направя. Нека бъдем честни - мъжете не са добри в говоренето за здравето си“, отбеляза той. Камерън призна, че би се чувствал по-зле, ако не беше разкрил заболяването си.

Той добави, че е преминал скрининг, който е довел до диагнозата му. Бившият премиер разкри, че е преминал фокална терапия за рак на простатата, последвана от още един ЯМР през юни 2025 г.