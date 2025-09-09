Е врокомисарят по разширяването Марта Кос каза, че „сериозното насилие и вандализъм“ по улиците на Сърбия трябва незабавно да спрат и разкритикува обидите, отправени към членове на Европейския парламент от високопоставени сръбски представители, съобщават сръбските медии.

„Имаме проблем в Белград. Очакваме полицията да действа по подходящ начин и да зачита основните права", каза Кос след разговор вчера с австрийския външен министър Беате Майнъл-Райзингер, предаде БТА.

Кос добави, че изявленията на президента на Сърбия Александър Вучич и председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич, в които са отправили обиди към евродепутати, присъствали на антиправителствен протест в петък в северния сръбски град Нови Сад, няма да подобрят мнението за ЕС в Сърбия, съобщи агенция Бета.

"Ако наричате депутати от Европейския парламент измет, това показва съмнително разбиране за демокрацията," каза Марта Кос.

Няколко хиляди души се събраха в Нови Сад в петък, настоявайки за предсрочни избори, в поредния от вълна студентски протести в Сърбия, предизвикана от срутване на козирката на жп гарата в града през ноември, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

В обръщението си след протеста в Нови Сад Вучич заяви, че на демонстрантите е „помагала измет от Европейската зелена партия, най-лошата европейска измет, която е дошла в Нови Сад тази вечер да подкрепи това насилие“. Той отбеляза, че присъствалите на протеста евродепутати ще бъдат съдебно преследвани в съответствие със сръбското законодателство.

Две парламентарни групи в Европейския парламент осъдиха реакцията на полицията към демонстрантите в Нови Сад и обидите, отправени към Зелените от сръбския президент.

На петъчния протест в Нови Сад полицията използва палки, бронирани машини и сълзотворен газ, за да разпръсне събралите се, след което малка група маскирани демонстранти нападна полицейския кордон пред сградата на Философския факултет, припомня Радио Свободна Европа.

Протестиращите обвиниха силите на реда в прекомерна употреба на сила, което беше отречено от полицията и властите.

Кос посъветва сръбските власти да се съсредоточат върху реформите за членство в ЕС, за които са поели ангажимент пред нея и пред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Изградете независимо правосъдие, което ще се бори ефективно с корупцията. Освободете медиите и им дайте възможност да информират независимо. Осъществете изборни реформи, които ще гарантират, че само волята на сръбските граждани ще определи мнозинството в парламента, каза Кос.

По думите й това е възможен начин за излизане от кризата. Тя отбеляза, че демокрацията и върховенството на закона са изисквания, които се подразбира, че трябва да се прилагат от страните кандидатски за членство в ЕС.