Б рутално срутване ошашави хората. Огромна пропаст, дълбока 50 метра, зейна на над строеж на метростанция.
Тайландските власти се опитват да установят причината за апокалипсиса в Банкок, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.
A massive sinkhole opened on a road near Vajira Hospital in Bangkok, Thailand, causing panic among pedestrians and drivers.
The 50-meter deep, 900-square-meter wide crater appeared on September 24, devastating the surrounding area.
Дълбоката 50 м дупка е обхванала около 900 кв. ме пред болница "Ваджира", преустановявайки трафика.
A 50 metre-deep sinkhole opened near a Bangkok hospital early on Wednesday, sucking in cars and electricity poles, leaving commuters stunned and prompting an emergency response in the Thai capital.
Кадри в социалните мрежи показват как пътят бавно пропада, докато вода изтича от дренажна тръба.
Няма пострадали и жертви на инцидента, станал точно над новостроящата се метростанция. Всички околни сгради са били евакуирани.
Местните власти съобщиха, че за болницата проблеми няма, но се опасяват за 5-етажен полицейски участък в близост, допълва БНР.
A large sinkhole opened outside a hospital in a residential neighborhood of Bangkok. Authorities suspect heavy rainfall, a leaking drainpipe, and nearby construction contributed to the collapse.