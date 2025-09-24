Б рутално срутване ошашави хората. Огромна пропаст, дълбока 50 метра, зейна на над строеж на метростанция.

Тайландските власти се опитват да установят причината за апокалипсиса в Банкок, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Дълбоката 50 м дупка е обхванала около 900 кв. ме пред болница "Ваджира", преустановявайки трафика.

Кадри в социалните мрежи показват как пътят бавно пропада, докато вода изтича от дренажна тръба.

Няма пострадали и жертви на инцидента, станал точно над новостроящата се метростанция. Всички околни сгради са били евакуирани.

Местните власти съобщиха, че за болницата проблеми няма, но се опасяват за 5-етажен полицейски участък в близост, допълва БНР.

